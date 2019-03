Scritta'Vota Garibaldi'su palazzo Comune

ROMA, 15 MAR - La scritta 'Vota Garibaldi lista n.1', lo stesso testo di quella storica risalente al 1948 e cancellata per errore due giorni fa nel quartiere Garbatella, è apparsa questa mattina sulla facciata di un edificio del comune di Roma in via Pietroselli, nel centro della Capitale. La scritta è stata realizzata, probabilmente la scorsa notte, con lo spray bianco all'esterno della sede dell'assessorato alle politiche del territorio. E'apparsa questa mattina insieme ad un'altra scritta, sul pavimento della scalinata d'ingresso all'edificio, con lo spray rosso: "Via il partito della forchetta Fronte Popolare".