Champions, Nedved "Ajax mi piace"

TORINO, 15 MAR - "L'Ajax ha dimostrato di poterci stare battendo il Real Madrid campione, mi sono piaciuti tantissimo. Saranno due bellissime gare, dovremo stare molto attenti". Il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, commenta così il sorteggio dei quarti di finale di Champions League. "Dovremmo affrontare queste due gare come abbiamo fatto contro l'Atletico - aggiunge - a Madrid non abbiamo fatto molto, ma in casa abbiamo giocato come si deve: i ragazzi erano determinati, concentrati. Si vedeva che stava per accadere qualcosa di grande, prima della gara ero tranquillo".