Sciopero clima: Firenze,10mila in corteo

FIRENZE, 15 MAR - Circa diecimila manifestanti si sono radunati in piazza Santa Croce a Firenze per la manifestazione nell'ambito dello sciopero mondiale per il clima. I manifestanti, in larga parte giovani e giovanissimi, sfileranno per le vie del centro in direzione di piazza Santissima Annunziata, dov'è previsto che termini il corteo. 'Fra gli slogan scritti su striscioni e cartelli, in italiano e in inglese, 'Invertire la rotta è possibile', 'E' il nostro futuro' e 'Vogliamo il pianeta più pulito'.