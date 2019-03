Clima: Conte, è sfida cruciale, non ci sottrarremo

ROMA, 15 MAR - "Il climate change è la sfida cruciale per la salvaguardia del futuro del nostro pianeta. I capi di Stato e di governo non solo hanno l'obbligo morale di ascoltare il grido d'allarme che si sta sollevando oggi da ogni angolo del mondo, ma devono concretamente adoperarsi. L'ignavia sarebbe una imperdonabile colpa storica". Lo scrive il premier Giuseppe Conte sulla sua pagina Facebook. "Il mio governo non ha nessuna intenzione di sottrarsi a questo impegno", aggiunge. "Questa sarà una delle sfide in assoluto più importanti che stiamo affrontando e che sarà chiamata ad affrontare la nuova Commissione europea".