Prefetto,Ancona pronta visita Mattarella

ANCONA, 14 MAR - "Siamo onorati e pronti ad accogliere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella" per la prima volta in visita nella città di Ancona. Il prefetto Antonio D'Acunto ha presieduto oggi la riunione del Comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico tenuta per definire gli ultimi dettagli per la gestione e per la sicurezza dell'evento. Il Capo dello Stato parteciperà all'apertura dell'anno accademico dell'Università politecnica delle Marche che celebra anche il 50/o dalla Fondazione. In questo contesto è previsto anche un incontro tra il Presidente della Repubblica è i familiari delle vittime della discoteca di Corinaldo: in quella occasione, la notte tra il 7 e l'8 dicembre scorsi, nella calca seguita forse alla diffusione di una sostanza urticante nel locale, morirono cinque ragazzi di età compresa tra i 14 e i 16 anni e una 39enne madre di quattro figli.