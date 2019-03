Scritta 'Spara a Salvini' nel Fiorentino

FIRENZE, 11 MAR - Una scritta che incita a sparare al vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini è stata lasciata a Sesto Fiorentino (Firenze). Ne dà notizia la coordinatrice della Lega in Toscana Susanna Ceccardi che posta su facebook una foto della scritta: 'Spara a Salvini'. "Non è certo la prima scritta infame che insudicia le nostre città - commenta Ceccardi - ma questa mi lascia davvero sbalordita. Nel 2019 c'è ancora qualche maledetto codardo che pensa di fermare le idee eliminando fisicamente chi le propugna. Insieme a tutta la Lega Toscana sono vicina al Ministro Matteo Salvini e di fronte a queste istigazioni alla violenza mi aspetto una presa di posizione forte da parte di tutte le istituzioni locali, nonché un rapido intervento del comune di Sesto Fiorentino per rimuovere questa schifezza". "La mamma degli imbecilli è sempre incinta - conclude Ceccardi - ma, state tranquilli, non sarà certo qualche povero imbecille a fermarci".