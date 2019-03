Modric "La settimana più difficile"

ROMA, 7 MAR - "La settimana più difficile della mia carriera. Il successo non sta nel non cadere mai, ma nel rialzarsi ogni volta che si cade". E' il messaggio che il Pallone d'Oro, Luka Modric, invia - via twitter - ai tifosi del Real Madrid e al mondo blancos dopo la clamorosa eliminazione negli ottavi di Champions e la doppia sconfitta casalinga contro il Barcellona, in Coppa del Re e Liga.