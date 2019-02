Morta a Pistoia, procura sequestra salma

PISTOIA, 28 FEB - La procura della Repubblica di Pistoia ha disposto il sequestro della salma di Cristiana Capecchi, la donna di 28 anni che è morta al quarto accesso al pronto soccorso dopo che per tre volte nei giorni precedenti era stata visitata e dimessa, venendo sempre rimandata a casa. Il sequestro è scattato per le indagini medico-legali che la stessa procura di Pistoia vuole svolgere per chiarire le cause della morte e stabilire se ci sono responsabilità mediche nel decesso. L'iniziativa della procura ha bloccato il riscontro diagnostico che la stessa Azienda Usl Toscana Centro voleva far stamani sul cadavere della 28enne. "Non è stato possibile procedere secondo il nostro piano di approfondimento - ha detto in una conferenza stampa il direttore generale della Asl Paolo Morello Marchese - perché stamani abbiamo ricevuto da parte dell'autorità giudiziaria il sequestro della salma". Il direttore generale ha detto che al momento non risultano avvisi di garanzia.