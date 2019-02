Le creature cinetiche di Jansen a Milano

MILANO, 19 FEB - Le 'Strandbeest', le spettacolari creature cinetiche da spiaggia di Theo Jansen, arrivano per la prima volta in Italia nella mostra 'Dream Beasts' al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano, dal 20 febbraio al 19 maggio. Creatività e ingegneria si incontrano nelle tredici grandi installazioni cinetiche, create dall'artista olandese noto come il 'nuovo Leonardo da Vinci': scheletri di animali che ricordano la preistoria e che possono sopravvivere sulle spiagge (come immagina l'artista) grazie alla forza del vento e a sensori che gli consentono di riconoscere maree o raffiche d'aria pericolose. Le sculture, che ricreano un'atmosfera da 'Jurassic Park' e possono essere mosse e spostate dai visitatori per apprezzarne la cinetica e il movimento, sono realizzate con tubi in pvc, fascette e nastro adesivo.