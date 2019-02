Di Maio, tagli M5S a Protezione Civile

ROMA, 6 FEB - "Oggi manteniamo un'altra promessa con gli italiani. Se lo diciamo lo facciamo è lo slogan della nostra campagna. Oggi tagliamo 2 milioni di euro in pochi mesi a tutti i parlamentari del M5S e li mettiamo in dotazione alla Protezione Civile. Le Regioni coinvolte sono Liguria, Friuli Venezia Giulia e Sicilia". Lo annuncia in conferenza stampa alla Camera il vicepremier e leader del M5S Luigi Di Maio. "Occorre restituire un po' di fiducia tra cittadini e istituzioni", spiega.