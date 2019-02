Inzaghi, con i successi cresce autostima

ROMA, 03 FEB - "Con i successi arriva maggiore autostima, nonostante quanto accaduto a San Siro veniamo da una vittoria meritata. Siamo in semifinale con grande merito ma adesso dopo Juve e Inter dobbiamo ricominciare a fare punti in campionato a cominciare da domani a Frosinone. Abbiamo speso tanto ma domani serve una partita da Lazio". Così il tecnico Simone Inzaghi mette nel mirino la sfida di domani sera in casa del Frosinone dopo la qualificazione in semifinale di Coppa Italia grazio al successo ai rigori con l'Inter a San Siro. "Con l'Inter nessuna rivincita, mi sarebbe solo dispiaciuto per i giocatori e i tifosi. La nostra forza è il gruppo", ha aggiunto Inzaghi, che sul nuovo acquisto Romulo specifica: "E un giocatore che ha fatto un'ottima carriera, voleva la Lazio a tutti i costi e questo è un buonissimo punto di partenza. È molto umile e domani verrà convocato, avrà le stesse opportunità di tutti gli altri. Sarà l'alternativa a Marusic", ha concluso.