Reddito cittadinanza: Fontana,noi pronti

MILANO, 24 GEN - "La Regione Lombardia non si spaventa di fronte alle attività e al lavoro e siamo già pronti ad affrontare anche questo". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana parlando del reddito di cittadinanza su Rtl. "Lo stiamo studiando attentamente per iniziare quella attività che dovrà essere delegata ai centri per l'impiego con l'assunzione e le altre attività. Io credo che ancora bisognerà fare degli approfondimenti per capire come verrà applicato. Nel momento in cui venisse inteso come una manovra che determina uno stile di vita ovviamente non mi andrebbe bene. Se invece va interpretato come una manovra temporanea per cercare di venire incontro a momentaneamente è privo di lavoro è una manovra assolutamente legittima è doverosa" ha aggiunto Fontana, rispondendo alla domanda su come giudica la misura.