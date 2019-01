Scritte e minacce contro Salvini in centro Torino

TORINO, 15 GEN - "Salvini boia", "Salvini appeso", "odia la Lega": sono le scritte comparse su alcuni muri di via Bligny, nel centro di Torino, contro il leader della Lega. A denunciarlo è il segretario torinese e capogruppo del Carroccio in Sala Rossa, Fabrizio Ricca. "Una centralissima strada di Torino deturpata da anonimi teppisti che l'hanno disseminata di scritte" accusa Ricca che chiede "all'amministrazione pubblica di fare coprire subito queste minacce e alle forze dell'ordine di adoperarsi per individuare e non lasciare impuniti questi teppisti che sempre più spesso attaccano con scritte intimidatorie chi non la pensa come loro. Noi non ci spaventiamo - conclude - e la Lega va avanti nonostante le minacce".(ANSA).