Migranti: Conte,Ue faccia più per Africa

NIAMEY, 15 GEN - "Bisogna contrastare alla radice le cause dei flussi migratori. Dobbiamo investire di più nel Trust fund per l'Africa e nei processi di cooperazione. È inutile pensare di contrastare il fenomeno solo accendendo i riflettori delle tv sulle situazioni emergenziali, ma bisogna intervenire all'origine del fenomeno". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa con il presidente del Niger Issoufou, durante la sua visita nel Paese africano. "L'Europa deve fare di più per l'Africa", aggiunge.