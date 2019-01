Supercoppa: pronostici dicono Juventus

ROMA, 15 GEN - Un solo favorito per la Supercoppa italiana che si disputa domani a Gedda, in Arabia saudita: netto il giudizio nelle quote degli analisti Snai, che danno a 1,50 il trionfo bianconero e quello milanista a 7,25, mentre vale 3,90 il pareggio. Un match deciso dagli 11 metri è dato a 7,50 e nel caso il trionfo bianconero dal dischetto pagherebbe 11, contro il 13 su quello del Milan. Quanto alle reti, l'opzione Over, che prevede una gara con almeno tre gol totali, è valutata 1,87, mentre per i possibili bomber tra i bianconeri segnare è un affare a due tra Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, dati 2,00 e 3,00 per una rete, mentre nel Milan a condurre i giochi è Gonzalo Higuain offerto a 3,50. Lo segue a breve giro il suo compagno di reparto Patrick Cutrone, dato a 4,00.