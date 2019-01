Bonucci, Juve vuole altro grande trofeo

TORINO, 15 GEN - "La Juve gioca per sempre per vincere, siamo qui con entusiasmo e voglia di portare a casa un altro grande trofeo". C'è entusiasmo nelle parole di Leonardo Bonucci alla vigilia della Supercoppa tra Juventus e Milan. "Servirà una Juve aggressiva e attenta, perché Gattuso ha dimostrato di saper mettere in campo un bel gioco, che può mettere in difficoltà - aggiunge il difensore, la scorsa stagione in rossonero, ai microfoni di Juventus Tv -. Noi dovremo chiudere gli spazi, non concedergli il palleggio e sfruttare i due o tre errori che capitano in una partita...".