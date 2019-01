Nyt, Trump nel 2018 voleva ritirare gli Usa dalla Nato

WASHINGTON, 15 GEN - Nel corso del 2018 Donald Trump ha detto ripetutamente in privato che voleva ritirarsi dalla Nato: lo hanno confidato alcuni alti dirigenti dell'amministrazione al New York Times. Un'intenzione che ora, scrive il giornale, aumenta le preoccupazioni tra i dirigenti della sicurezza nazionale sullo sfondo delle rivelazioni sugli sforzi del presidente per tenere nascosti i dettagli degli incontri con Vladimir Putin anche ai suoi più stretti collaboratori.