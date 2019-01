Minacce di morte a consigliere sardo

CAGLIARI, 15 GEN - Nuova intimidazione ai danni di un amministratore locale in Sardegna. Nel mirino è finito il consigliere di minoranza del Comune di Tuili (Cagliari) Serafino Madau, che già a novembre dello scorso anno era stato destinatario di un messaggio di minacce lasciato lungo la strada vicino al cimitero. Qualcuno ha lasciato delle scritte di minacce sullo stabile dell'ex galoppatoio e ha esploso alcuni colpi di fucile contro la sua abitazione. Nelle scritte di minacce si fa riferimento proprio ai colpi d'arma da fuoco. "Serafino Madau ti sono piaciuti i pallettoni che ti ha portato Babbo Natale alla finestra. Perché non lo dici in giro", recita una delle frasi vergata con lo spray rosso. Nella parete accanto dell'ex galoppatoio il secondo e più pesante messaggio: "La prossima volta ti bruciamo la casa, fatti i c... tuoi" e accanto il disegno di una bara.