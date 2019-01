Kurz, ebrei non si sentono sicuri in Ue

STRASBURGO, 15 GEN - "Vi sono ebrei in Europa che non si sentono al sicuro in alcuni Paesi dell'Ue e su questo dobbiamo agire in modo coeso e deciso". Così il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ricordando che "sulla lotta contro l'antisemitismo e l'antisionismo, un elemento importante per l'Austria, a novembre a Vienna abbiamo avuto la prima conferenza europea su questo argomento, e a dicembre alle conclusioni del Consiglio si è presa una decisione. Vorrei ringraziare tutti i capi di stato e di governo al Consiglio per il loro sostegno".