Si inclina croce su campanile Bologna

BOLOGNA, 15 GEN - La croce sulla sommità del campanile della chiesa di Sant'Isaia, nel centro di Bologna, si è inclinata da un lato senza staccarsi, non è chiaro se in conseguenza del terremoto di ieri sera in Romagna e avvertito anche in città. Il piccolo cedimento è stato segnalato questa mattina, verso le 7.40, ai Vigili del Fuoco, che sono intervenuti per un sopralluogo e per mettere in sicurezza la croce. La chiesa si trova fra via San'Isaia e via De Marchi, poco lontano da Piazza San Francesco.