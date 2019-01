Precipita da 5/o piano ospedale, grave

BUSTO ARSIZIO (VARESE), 15 GEN - Una donna è precipitata dal quinto piano dell'ospedale di Busto Arsizio (Varese), finendo sul tetto del pronto soccorso, stamane intorno alle 8. Le cause della caduta sono ancora da accertare, arrivata in ospedale per una visita ambulatoriale, la donna sarebbe caduta da una finestra. Finita sui tubi di aerazione della copertura del reparto di emergenza dell'ospedale, è stata soccorsa e riportata nel nosocomio, dove si trova in osservazione in gravi condizioni. Sul posto i carabinieri di Busto Arsizio.