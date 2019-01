Juncker a Bild, Italia consoliderà conti pubblici

BRUXELLES, 14 GEN - "Non ci sarà una deviazione dal percorso di consolidamento" dei conti pubblici italiani. Così il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker ha risposto a una domanda sull'Italia nell'ambito dell'intervista pubblicata sull'edizione online del quotidiano popolare tedesco Bild di cui è stato diffuso il testo. "Lascerà il salvataggio dell'Italia al suo presunto successore, il candidato tedesco Manfred Weber?", ha chiesto Bild a Juncker. "Oppure il pacchetto di aiuti all'Italia sarà l'ultimo suo atto politico?". "Preferirei che l'Italia non avesse alcun problema che noi si debba risolvere", ha replicato il presidente della Commissione Ue. "Abbiamo significativamente limitato il deficit di bilancio nonostante l'iniziale, forte resistenza degli italiani. Non ci sarà una deviazione dal percorso di consolidamento. Ciò detto, non voglio dire che l'Italia non è salva".