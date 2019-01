Ires non-profit,Bassetti ringrazia Conte

ROMA, 14 GEN - Piena soddisfazione è stata espressa questa sera dal presidente della Cei, card. Gualtiero Bassetti, per la decisione del Governo di evitare il raddoppio della tassazione sugli enti che svolgono attività non profit. "Sono grato al presidente del Consiglio dei Ministri - che già aveva sottolineato il ruolo determinante del Terzo settore - di aver annunciato questo pomeriggio che l'agevolazione sarà ripristinata", sono le parole del cardinale in apertura del Consiglio Episcopale Permanente. "È il riconoscimento di un mondo di valori e progetti, di uno spazio educativo e formativo all'insegna della gratuità e del servizio; spazio di impegno civile, teso alla costruzione del bene comune - ha aggiunto il presidente dei vescovi -. Più di ieri c'è bisogno di questa società civile organizzata, c'è bisogno dei corpi intermedi, di quella sussidiarietà che risponde alle povertà e ai bisogni con la forza dell'esperienza e della creatività, della professionalità e delle buone relazioni".