Carceri: alla Dozza di Bologna sorgerà un cinema interno

BOLOGNA, 14 GEN - La sala polivalente del carcere della Dozza di Bologna sarà ristrutturata per diventare anche un vero cinema, con grande schermo e impianto acustico, con una capienza di 200 posti, grazie ad un finanziamento di Hera. L'inaugurazione è prevista a maggio (i lavori sono realizzati dai detenuti della scuola edile), e tra le attività previste ci sarà ad ottobre la terza edizione del festival 'Cinevasioni', curato da Angelita Fiore e Filippo Vendemmiati. RaiCinema ha donato 700 dvd che saranno resi disponibili per i detenuti. Grazie alla Fondazione del Monte è partito il corso 'Cinevasioni scuola' (tra i docenti registi, attori, sceneggiatori e studiosi) a cui partecipano venti persone, sia con pene definitive che in attesa di giudizio, per acquisire professionalità ed un possibile inserimento nel mondo del lavoro. Al festival sono ammessi lungometraggi sia fiction che documentari. Tra gli altri ospiti passati per presentare i loro film anche Matteo Garrone e Daniele Lucchetti.