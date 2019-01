Matera 2019: anche il premier Conte a cerimonia inaugurale

MATERA, 14 GEN - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, affiancherà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 19 sera, a Matera, nella cerimonia inaugurale dell'anno della città dei Sassi come Capitale europea della Cultura. Lo ha confermato il presidente della Fondazione Matera-Basilicata 2019, Salvatore Adduce. Intanto in città ferve l'attività in vista della cerimonia, in diretta su Rai1 dalle 19. In piazza San Pietro Caveoso si lavora alla costruzione del palco sul quale saliranno gli ospiti della manifestazione (la diretta televisiva sarà guidata da Gigi Proietti). In ogni strada, infine, è cominciata la distribuzione di circa 39 mila bandierine.