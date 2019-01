Milan a Gedda, su Twitter profilo arabo

MILANO, 14 GEN - Mentre la squadra si allena a Gedda in vista della Supercoppa italiana di mercoledì, il Milan lancia il suo novo profilo Twitter in arabo. Patrick Cutrone e Samu Castillejo con la testa coperta da una kefiah bianca e rossa sono i soggetti della prima foto scattata nel ritiro in Arabia Saudita e pubblicata sull'account @acmilanar, che in due ore ha già accumulato oltre diecimila follower. "Molte grazie alla città di Gedda e alla sua gente per l'ospitalità e l'accoglienza", si legge nella messaggio a corredo della foto dei due calciatori rossoneri.