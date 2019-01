Jordi Alba: "Rinnovo? Chiedete al Barca"

ROMA, 14 GEN - "Sulla mia situazione non ci sono novità, dovete chiedere ai dirigenti". Così Jordi Alba, dopo la vittoria del Barcellona in casa contro l'Eibar, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano notizie sul suo rinnovo contrattuale. "Io sono tranquillo - ha aggiunto il terzino fluidificante dei blaugrana e della Nazionale spagnola -. Barcellona è la mia vita e so che il mio futuro dipende dal mio rendimento". Il Mundo deportivo, intanto, parla di un interesse della Juventus per il giocatore, nel caso in cui dovesse sfumare l'arrivo di Marcelo a Torino.