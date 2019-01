Donna morta in casa a Ischia, arrestato il compagno

NAPOLI, 14 GEN - Il cadavere di donna polacca di 43 anni è stato trovato nella sua abitazione a Serrara Fontana, nell'isola di Ischia (Napoli). La donna, secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe avuto un litigio con il suo compagno di 39 anni, che è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di preterintenzionale. Non si esclude che la donna sia stata colta da un malore perché sul corpo non sono stati riscontrate contusioni o segni di violenza. Sarà l'esame medico legale ad accertare le cause precise del decesso: si valuta anche se la donna è finita con la testa a terra.