Ue:Weber,punti su partneriship contro rinascita nazionalismo

BERLINO, 14 GEN - "L'Europa si trova in un mare tempestoso", "il nazionalismo vive una rinascita", e per questo le prossime elezioni "saranno di particolare importanza". Lo ha detto il leader del Ppe, Mafred Weber, parlando a margine della giornata di clausura della Cdu, in corso a Potsdam. Weber ha sottolineato l'importanza della "volontà" di portare avanti uno spirito di "partnership" fra gli Stati membri: se ci cederà terreno ai populisti "proprio questo principio della partnership sarà messo in discussione". L'Europa deve essere fortemente ancorata alle nazioni, "ma non si deve permettere una divisione fra l'identità europea e quella nazionale" perché "l'una appartiene all'altra".(ANSA) (ANSA).