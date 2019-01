Autostrade: Di Maio-Di Battista, via la concessione

ROMA, 14 GEN - "Il taglio della concessione a Autostrade si pu' fare: il governo su questo tema è compatto". Lo hanno detto Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista in una diretta web. "Si può fare. Questi - ha aggiunto il vicepremier Di Maio - sono poteri che quando lo Stato alza la tesa loro abbassano la loro". Per il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli intanto Autostrade pagherà tutte le spese necessarie per la ricostruzione del Ponte Morandi. "Autostrade si impegna a pagare tutto. Questa è la notizia". Ha detto Toninelli, a margine di un evento Anas, parlando della costruzione del Ponte di Genova e al rimborso dei danni. Autostrade nei giorni scorsi aveva espresso delle riserve sugli importi richiesti. Guardando al futuro, per l'utilizzo delle autostrade il governo ipotizza una tariffa unica europea, senza caselli, una sorta di abbonamento flat a tutte le tratte europee.