Battisti: Conte, "assicurato percorso più sicuro di rientro"

ROMA, 14 GEN - "Osservo solo che abbiamo garantito il percorso più sicuro e veloce perché Battisti arrivasse in Italia: ho parlato con il presidente del Brasile e ribadisco il grazie del governo sul cambiamento di rotta che è stato determinato. Grazie anche al governo boliviano per la collaborazione". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi.