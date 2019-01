May, attuare Brexit o sarà catastrofe per democrazia

LONDRA, 14 GEN - "Abbiamo il dovere di attuare" la Brexit" o sarà "catastrofico" per la democrazia. Theresa May alza ancora i toni alla vigilia del voto dei Comuni sulla ratifica del suo accordo di divorzio con Bruxelles. "Cosa diremmo se avesse vinto Remain e il Parlamento cercasse di portare fuori il Regno Unito dall'Ue?", si domanda la premier Tory in un discorso a Stoke-on-Trent, roccaforte pro-Leave al referendum del 2016. "La fiducia del popolo nel processo democratico e nei politici subirebbe un danno catastrofico.