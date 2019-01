Di Maio-Di Battista in auto a Strasburgo, cambiamo Ue

ROMA, 14 GEN - Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista in viaggio in auto verso Strasburgo. Comincia così la diretta facebook annunciata da Di Maio ieri. Un evento tutto indirizzato sulle Europee. "O in Europa cambiano i trattati o se crolla l'Europa non è colpa del M5S. Bisogna modificare i trattati", sottolinea Di Battista. "Il viaggio di questa mattina è anche un viaggio in cui vi racconteremo un po' di idee che abbiamo. Questa Ue così com'è non va", afferma Di Maio.