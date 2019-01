Battisti, Salvini: oggi giorno giustizia

ROMA, 14 GEN - "Buongiorno amici, alle 11.30 arriva in Italia l'assassino comunista Cesare Battisti. Sarò puntuale in aeroporto. Oggi è una giornata di giustizia per la memoria delle vittime di questo criminale, per i loro famigliari e per tutti gli italiani". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che questa mattina ha anche annullato la conferenza stampa inizialmente in programma dopo l'incontro con il commissario europeo Dimitris Avramopoulos.