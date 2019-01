Scontro Grillo-Regione su nomine sanità

CATANZARO, 13 GEN - E' scontro in Calabria tra il ministro alla Salute Giulia Grillo ed il governatore Mario Oliverio. Oggetto del contendere le nomine dei direttori generali delle Aziende sanitarie e ospedaliere che Oliverio si appresta a fare, senza - contesta il ministro - alcuna condivisione con il nuovo commissario per il rientro dal debito Saverio Cotticelli e del sub commissario Thomas Schael, recentemente nominati dal Consiglio dei ministri. Il ministro ha scritto a Oliverio invitandolo a fermarsi. Ma è con una dichiarazione a margine che il ministro alza i toni, definendo "una dichiarazione di guerra" le nomine senza un minimo di consultazione con Cotticelli e Schael. A stretto giro di posta è arrivata la replica di Oliverio. Il Governatore, dopo avere sottolineato che la "leale e proficua collaborazione tra organi dello Stato, tra lo Stato e la Regione", è sempre stata una sua "pratica quotidiana", rimarca però che "ciò non può che avvenire nell'ambito delle rispettive prerogative e competenze".