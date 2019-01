United non si ferma più, vince a Wembley

ROMA, 13 GEN - Impresa del Manchester United a Londra, nello stadio di Wembley. La squadra allenata da Ole Gunnar Solskjaer ha conquistato la quinta vittoria di fila oin campionato - percorso netto da quando il norvegese ha preso il posto di José Mourinho in panchina - imponendosi per 1-0 grazie alla rete di Rashford dopo 44' del primo tempo, ma anche alle parate di un insuperabile David De Gea. Con questa vittoria i 'Red devils' salgono al quinto posto della Premier League con 41 punti dopo 22 partite, affiancando l'Arsenal, ieri sconfitto. Il Tottenham resta terzo, con 48 punti, a +1 sul Chelsea e a -2 dal Manchester City, che sarà in campo domani alle 21, in casa contro il Volves.