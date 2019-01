Torino: Mazzarri, spiace essere usciti

TORINO, 13 GEN - "I nostri giovani devono avere la stessa cattiveria di quelli della Fiorentina", è il monito di Walter Mazzarri dopo l'eliminazione del Toro dalla Coppa Italia. "Nel secondo tempo dovevamo far gol, abbiamo avuto le occasioni. Quando mettiamo in campo il nostro cuore, la voglia di fare la partita, ci sta che si prenda un contropiede. Ma bastava un fallo tattico per fermare l'azione", dice in merito al gol del vantaggio viola. "Il cambio di N'Koulou? Non stava bene, l'ho quasi obbligato a giocare - rivela Mazzarri -. Spiace essere usciti, spero che cambino gli episodi, perché abbiamo un'anima. Dobbiamo raccogliere di più".