Gasperini, ci tocca sempre Juve in Coppa

BERGAMO, 13 GEN - "La Coppa Italia è l'altro modo che abbiamo per tornare in Europa League, ma arrivarci attraverso il campionato è più facile". Alla vigilia dell'ottavo di lunedì a Cagliari, Gian Piero Gasperini confida le perplessità circa il cammino nel torneo della sua Atalanta, che ai quarti troverebbe la Juventus, ostacolo non superato in semifinale dell'anno scorso e agli ottavi due anni fa. "Ne faremmo a meno ma del resto siamo capitati ancora nella stessa parte del tabellone - sospira il tecnico nerazzurro -. La speranza è di giocarci comunque, il 30 del mese, a casa nostra. Domani siamo in trasferta contro una squadra la cui classifica in campionato non ha rispecchiato le potenzialità. "Siamo fiduciosi di poter affrontare la sfida al meglio delle nostre possibilità - chiude Gasperini -. La pausa toglie sempre un po' a tutti, ritmo compreso. Ma vale anche per il Cagliari: in questo senso la coppa può essere utile per prepararsi al campionato".