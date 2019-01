Milan: Bakayoko, possiamo battere Juve

MILANO, 13 GEN - "La Juventus è la migliore squadra della Serie A ma credo che in una partita secca ci sia la possibilità di batterla". Il centrocampista del Milan Tiémoué Bakayoko crede nell'impresa e di poter alzare la Supercoppa Italiana a Gedda, in Arabia Saudita. "Battere la Samp - aggiunge il francese a Milan Tv - è stato importantissimo, ci dà molta fiducia per la Supercoppa, fa morale. Ora dobbiamo recuperare un po' di energie e dare battaglia contro la Juventus. Dobbiamo allenarci duramente e giocare da squadra, ripartire da come abbiamo giocato nei supplementari contro la Sampdoria. Io sto giocando bene ma posso fare ancora meglio".