Samp: Federclubs Samp contro Ferrero

GENOVA, 13 GEN - Non è piaciuto ai tifosi della Sampdoria lo sfogo del presidente Ferrero ieri sera dopo la gara persa con il Milan. "In 'sta ca...o di città' e nell' U.C. Sampdoria non c'è posto per chi non ci rispetta". Così, in un post su Facebook, la Federclubs dei tifosi blucerchiati va all'attacco e risponde al presidente, Massimo Ferrero, che dopo la gara col Milan aveva commentato così la sconfitta con i rossoneri negli ottavi di finale della Coppa Italia: "Vincere sarebbe stato il giusto premio per tutto il culo che mi sto facendo in 'sta ca..o di città".