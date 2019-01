Milan: Gattuso, Higuain va coccolato

MILANO, 13 GEN - Vincere la Supercoppa, magari con un gol di Higuain, potrebbe cambiare gli scenari per il Milan e per l'argentino, sempre al centro di insistenti voci di mercato. Ne è convinto Gennaro Gattuso: "E' normale - afferma il tecnico del Milan - che in questo momento vengano fatte tante chiacchiere e bisogna accettarle. Noi dobbiamo pensare alla Supercoppa, speriamo di portare a casa il trofeo ma sarà difficile. Speriamo che Higuain riesca a buttarla dentro, potrebbero cambiare tante cose. In questo momento bisogna stargli vicino e fino a quando ci dà professionalità e impegno nessuno può dirgli nulla. In questo momento bisogna farlo sentire importante, coccolarlo, dire anche cose che non fanno piacere ma fa parte del mio lavoro. Con lui c'è un rapporto franco, ci guardiamo negli occhi, ha l'età per esprimerci in un certo modo. Poi vedremo quello che succederà".