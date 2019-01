Possibile, basta selfie, governo lavori

ANCONA, 13 GEN - "Le Sae di Visso sono coperte di neve: ci sono persone che lavorano nel cantiere di casa propria, negozi aperti e accoglienti come sempre. Ci siamo andati stamattina, come facciamo più volte al mese. In questo caso abbiamo fatto delle foto vere, sul posto, non le immagini fake dei campi libanesi spacciati per Amatrice sotto la neve". Così in una nota Beatrice Brignone, di Possibile, nel corso di una visita a Visso insieme al comitato Marche del suo partito. "Quelle sono azioni utili solo alla propaganda della destra di governo e non solo - dice -, che dovrebbe invece aiutare le popolazioni che resistono: qui invece bisogna fermare le 'operazioni-selfie' ad ogni visita, che risultano inutili e irritanti per chi vive sulla pelle il dramma della ricostruzione. Sarebbe più semplice se il governo facesse semplicemente il suo lavoro".