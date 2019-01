Bonafede, probabile Battisti a Rebibbia

ROMA, 13 GEN - "Per Battisti è già partito un aereo e sarà portato nel carcere più vicino allo scalo di atterraggio. Presumibilmente sarà Rebibbia". Lo ha riferito il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che ha ribadito il suo ringraziamento a tutti i soggetti che hanno cooperato alla cattura, non senza ricordare i parenti delle vittime. Sui tempi di estradizione ha garantito che saranno "veloci, non ci dovrebbero essere intoppi. Spesso - ha aggiunto - Battisti ha goduto nel tempo dell'appoggio politico di alcuni governi, come in passato in Francia. Oggi l'Italia si fa rispettare". Il Ministero della Giustizia, ha spiegato ancora Bonafede, ha insistito, perché Battisti aveva fatto reclamo e c'è stato un percorso giudiziario che si è concluso a fine 2018 ,in cui sono state accolte le argomentazioni portate avanti dall'Italia".