Juve: risentimento per Benatia

TORINO, 13 GEN - Juventus alle prese con gli infortuni in vista della Supercoppa di mercoledì contro il Milan. Rientrati nella notte da Bologna, dove la squadra di Allegri si è qualificata ai quarti di finale della Coppa Italia battendo gli emiliani 2-0, Chiellini e compagni si sono allenati alla Continassa. Lavoro parziale con la squadra per Cancelo e Rugani, non si è invece allenato Benatia, che ieri sera ha accusato un risentimento muscolare all'adduttore lungo della coscia destra durante il riscaldamento pre-partita. La partenza per l'Arabia Saudita, teatro della Supercoppa, è fissata nella tarda mattinata di domani mattina.