Extracomunitario ucciso, fermo immigrato

NAPOLI, 13 GEN - Un decreto di fermo è stato emesso nei confronti del cittadino marocchino di 29 anni accusato dalla Polizia di aver accoltellato a morte un nordafricano di 50 anni. Un'aggressione dopo una furiosa lite per futili motivi, probabilmente anche per colpa dell'alcol. Una sequenza che ha seminato il panico nella affollatissima zona di Mergellina, all'incrocio con via Caracciolo, a Napoli, particolarmente frequentata il sabato sera. Una pattuglia dell'ufficio Gabinetto, mentre transitava in zona si è accorta della presenza di un uomo riverso al suolo, in una pozza di sangue, sul marciapiede antistante una nota pizzeria, e di un uomo che tentava di allontanarsi. I poliziotti si sono divisi: uno ha bloccato il fuggitivo, l'altro si è avvicinato all'uomo riverso a terra. L'intervento immediato di altre pattuglie della Polizia di Stato dell'ufficio Prevenzione generale e del commissariato San Ferdinando ha consentito di bloccare il presunto autore del delitto.