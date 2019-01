Ronaldo, 2019 iniziato col piede giusto

TORINO, 13 GEN - "Abbiamo iniziato il 2019 con il piede giusto". Soltanto una spezzone di partita, e nessun gol, ma tanta soddisfazione nelle parole di Cristiano Ronaldo per il 2-0 sul Bologna, che ha permesso alla Juventus di conquistare i quarti di finale della Coppa Italia. "Avanti così verso il prossimo obiettivo", aggiunge sui social l'attaccante portoghese, che volerà in Arabia Saudita con il resto della squadra per contendere al Milan il primo trofeo della stagione, la Supercoppa.