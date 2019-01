Carige: Giorgetti, si può nazionalizzare

ROMA, 09 GEN - Per la banca Carige "la nazionalizzazione è un'eventualità prevista dal decreto se non si verificano alcune condizioni, quindi se nessun privato ci mette i soldi arriverà la nazionalizzazione". Lo dice il sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. In un'intervista a un quotidiano il vicepremier Luigi Di Maio ha detto che l'istituto non sarà "salvato, ma nazionalizzato". "Toti (presidente della Liguria, ndr) e Modiano (commissario straordinario di Carige, ndr) sono contro la nazionalizzazione di Carige? - dice ancora Giorgetti - Se gli azionisti privati avessero ricapitalizzato la banca e ci avessero messo i soldi, cosa che non hanno fatto il 22 dicembre, non sarebbe necessario il decreto legge". E alla domanda su quanto costerà l'operazione agli italiani, il sottosegretario conclude: "Questo non è preventivabile, le somme indicate nel decreto legge sono dei limiti massimi".