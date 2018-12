Mattarella: no 'tasse a bontà' no profit

ROMA, 31 DIC - "Vanne evitate 'tasse sulla bontà'", dice Sergio Mattarella nel messaggio di fine anno. "Le realtà del Terzo Settore, del No profit rappresentano una rete preziosa di solidarietà", "hanno ben chiara la pari dignità di ogni persona e meritano maggiore sostegno da parte delle istituzioni, anche perché, sovente, suppliscono a lacune o a ritardi dello Stato negli interventi in aiuto dei più deboli, degli emarginati, di anziani soli, di famiglie in difficoltà, di senzatetto". "Non dobbiamo aver timore di manifestare buoni sentimenti che rendono migliore la nostra società", dice il presidente, raccontando che "qualche settimana fa a Torino alcuni bambini mi hanno consegnato la cittadinanza onoraria di un luogo immaginario, da loro definito Felicizia, per indicare l'amicizia come strada per la felicità. Un sogno, forse una favola - così Mattarella -. Ma dobbiamo guardarci dal confinare i sogni e le speranze alla sola stagione dell'infanzia. Come se questi valori non fossero importanti nel mondo degli adulti".