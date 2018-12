Isco, non penso di lasciare Real Madrid

ROMA, 30 DIC - Inseguito, stando alle voci di mercato, da Juventus e Paris SG, Isco non pensa di lasciare il Real Madrid nonostante con Solari abbia perso il posto da titolare. Intervistato da 'Deportes Cuatro' alla ripresa degli allenamenti del club campione del mondo, il talento originario di Malaga ha giurato fedeltà al Real. "Non penso affatto di andar via nel corso del mercato invernale: qui sono felice - ha detto Isco -. Il mio obiettivo è quello di continuare a vincere ancora tanti titoli con il Real Madrid".