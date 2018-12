Direttori albergo, sos rifiuti Roma

ROMA, 27 DIC - I direttori di albergo lanciano l'Sos sulla situazione dei rifiuti a Roma per voce dell'associazione Ada Lazio. Il presidente Manuel Libertucci esprime "profonda preoccupazione per il livello di allerta immondizia raggiunto nella città in questi giorni - riporta una nota - con l'incalzare delle pessime notizie pubblicate su tutti gli organi di informazione internazionale che dipingono la città di Roma in una condizione drammatica. I turisti ospiti negli alberghi in città in questi giorni rientrano nelle strutture chiedendo spiegazioni e restano rammaricati per il livello di degrado raggiunto nelle strade invase dalla spazzatura". L'associazione dei Direttori di Albergo "chiede un intervento immediato e mirato da parte dell' amministrazione capitolina volta alla risoluzione di una emergenza che non può avere una ulteriore escalation, che porterebbe ad una successiva emergenza igienico sanitaria gravissima".